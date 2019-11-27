الضمان الاجتماعي يوضح.. 35 ألف طلب للسحب من رصيد التعطل عن العمل

حذر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، اليوم الأربعاء، من التعامل مع أي جهات أو وسطاء لتقديم طلبات السحب من أرصدة التعطل عن العمل.

وذكر أن الخدمة سهلة، ويستطيع المؤمن عليه أن يقدم الطلب بنفسه، أو بمساعدة أي من ذويه، ولا يحتاج الأمر إلى أي وساطة من أي نوع ضماناً لخصوصية التسجيل والبيانات والطلبات الخاصة بالمؤمن عليهم.

وأوضح الصبيحي أن المؤسسة تلقّت 35 ألف طلب للسحب منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وتم الصرف لنحو 20 ألف مؤمن عليه بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دينار.

وقال الناطق الرسمي، إن خدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج المتاحة للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول/سبتمبر 2011، هي خدمة خاصة بالمؤمن عليهم وتتطلب التسجيل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وبموجب التسجيل، يتمكن المؤمن عليه من الاطلاع على كافة بيانات اشتراكه ورواتبه وغيرها من بيانات شخصية، إضافة إلى تمكينه من السحب من رصيده الادخاري في حساب التعطل عن العمل شريطة أن لا يقل هذا الرصيد عن 300 دينار.

وأوضح أن السحب لغايات تمويل رسوم التعليم العالي أو التعليم المهني لأبناء المؤمن عليه أو لغايات دفع تكاليف معالجة طبية في حالة دخول مستشفى أو إجراء عملية جراحية سواء للمؤمن عليه نفسه، أو لأي من أفراد أسرته، شريطة إرفاق وثيقة تثبت أن أي من أبنائه على مقاعد الدراسة في التعليم العالي.

ويمكن إرفاق وثيقة تثبت أن المؤمن عليه نفسه أو أي من أفراد أسرته يحتاج إلى دخول مستشفى أو لإجراء عملية جراحية.

وفيما يتعلق بقيمة السحب من الرصيد، أوضح الصبيحي أن تعليمات وأسس السحب سمحت للمؤمن عليه أن يسحب بسقف 75% من رصيده في التعطل، علماً بأن المبالغ التي يقوم المؤمن عليها بسحبها غير مستردّة، ولا تؤثر على حقوقه التقاعدية.

ودعا الصبيحي أي مؤمن عليه أو متقاعد مبكر أو اعتلال ممن عملوا في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة المشار إليها، ولم تتم تسوية أمورهم المالية في حساب التعطل عن العمل، إلى تقديم طلباتهم وفقاً للشروط المحددة.