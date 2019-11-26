وزير العمل القطري: بلدنا يحتاج إلى الكفاءات الأردنية في عدة مجالات



الدوحة 26 تشرين الثاني (بترا)استقبل وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، اليوم وفدا أردنيا برئاسة امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي الذي بدأ أمس زيارة الى دولة قطر.

ونقل الحديدي تحيات وزير العمل الأردني نضال البطاينة، وبحث الطرفان مجالات التعاون المشترك وآليات إستكمال تشغيل الأردنيين فيدولة قطر، ضمن المبادرة القطرية لتشغيل 10الاف اردني.

وأكد الحديدي خلال اللقاء جاهزية المنصة الوطنية للتشغيل من قبل الجانب القطري سواء القطاع العام او من قبل أصحاب العمل القطريين وامكانية طرح ونشر فرص العمل المتوفرة لديهم على المنصة واختيار المسجلين من الكفاءات الأردنية ضمن قاعدة بيانات المنصة الوطنية للتشغيل.

من جانبه، أشار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري إلى حاجة سوق العمل القطري للكفاءات الأردنية في القطاعات الصحية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمحاسبة ومدربين في مختلف التخصصات.

وجرى خلال اللقاء بحث امكانية تبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق في مجال المشاريع الصغيرة والريادية.

كما اجتمع الوفد الأردني بنائب رئيس غرفة قطر راشد العذبه، وأكد أهمية تسريع وتيرة تشغيل الأردنيين في قطر وتم تقديم عرض تفصيلي عن المنصة واهميتها وكيفية استخدامها في مبنى غرفة قطر بحضور ممثلين عن القطاع الخاص القطري وتم الرد عن جميع استفسارات القطاع الخاص واخذ جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم التي تسهم في تطوير عمل المنصة بما يناسب زيادة نسب تشغيل الأردنيين.

الى ذلك التقى الوفد الأردني بوكيل وزارة التربية الدكتور إبراهيم النعيمي لبحث الية تشغيل الأردنيين في القطاع التعليم القطري حيث أشار النعيمي إلى ان وزارة التربية رصدت احتياجاتها من الموارد البشرية للعام القادم وهي بحاجة للعديد من التخصصات العلمية والأدبية مثل العلوم والرياضيات والفيزياء والتربية الخاصة وعلم النفس والاجتماع الى جانب احتياجاتهم من الاداريين والمنسقين من أصحاب الخبرة، وتم الاتفاق على ارسال قوائم بهذه الاحتياجات للجانب الأردني حيث ستقوم وزارة العمل الأردنية بحصر الأشخاص المناسبين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية تشغيل الأردنيين.

وأكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان الوزارة ستطور منظومة متكاملة لغايات تأهيل وتدريب المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية القطرية قبل ارسالهم إلى قطر.

ودعت وزارة العمل الشباب الأردني الباحثين عن عمل والراغبين في العمل في دولة قطر او في القطاع الخاص الاردني ضرورة التسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل.

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