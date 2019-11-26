رفضا لشرعنة الاستيطان.. مسيرات غاضبة في الضفة الغربية ومواجهات ساخنة مع الاحتلال/ فيديو

رام الله – وكالات

انطلقت مسيرات في مختلف محافظات الوطن، اليوم الثلاثاء، تزامنت مع إضراب جزئي، ومواجهات مع قوات الاحتلال اسفرت عن اصابة العشرات بالأعيرة “المطاطية” والغاز السام المسيل للدموع.

وكانت فصائل منظمة التحرير قد دعت لمسيرات وفعاليات الغضب ردا على إعلان الإدارة الأميركية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية، وغضبا على جريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى في الضفة الغربية، استعدادا لمواجهة المسيرات.

وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت 4 شبان أحدهم في الفخذ على حاجز بيت ايل، وآخر برصاصة مطاطية بقدمه على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وثالث برصاصة مطاطية في فخذه خلال مواجهات الخليل، فيما اصيب صحفي بالرصاص المطاطي خلال مواجهات خضوري طولكرم، بالاضافة الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

نابلس:

خرج الاف المواطنين في محافظة نابلس في مسيرة حاشده انطلقت من المجمع الشرقي للمدينه حيث رفعوا الاعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات التى تطالب الادارة الامريكية بوقف الانحياز الاعم لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وتجمع المواطنون على دوار الشهداء بوسط مدينه نابلس حيث احرق المواطنين الاعلام الاسرائيلية والامريكية تنديدا واستنكارا للانحياز الامريكي لقوات الاحتلال الاسرائيلي .

وقال محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان في كلمة له امام المواطنين “ان خروج جماهير نابلس اليوم هو رد حقيقي على جرائم الاحتلال الاسرائيلي وعلى الانحياز الامريكي وان الراية ستبقي مرفوعة كما بقيت منذ عشرات السنوات” ..

وقال خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني : “خرجت الجماهير الفلسطينية اليوم لايصال رسالة غضب على القرار الامريكي الذى يخالف كافة القوانين الدولية وغضب على جرائم المستوطنين وغضب على استشهاد الاسير أبو دياك .

واضاف منصور ان خروج الجماهير اليوم ما هي الا خطوة اولي فلدينا برنامج وطني للخروج من المدن الفلسطينية الى الحواجز العسكرية وعلى الطرق الالتفافية واغلاق الطرق امام حركة المستوطنين.

طولكرم:

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان قرب مصانع “جيشوري” الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم.

الخليل:

وفي الخليل انطلقت مسيرة من أمام كنيسة المسكوبية في حي الجلدة بالمدينة وصولا الى منطقة باب الزاوية.

وأكد عماد خرواط امين سر خركة فتح اقليم وسط الخليل، على رفض الفلسطينيين لكل المؤامرات التي تحاك ضده وضد قضيته العادلة.

وشدد على ان المستوطنين سيتم دحرهم وطردهم عن مدينة الخليل.

وفي بلدة بيت أمر اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة عصيدة.

كما اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال قمع الاحتلال للمسيرة التي انطلقت داخل مخيم العروب.

بيت لحم:

كما انطلقت مسيرة حاشدة في مدينة بيت لحم حمل خلالها المواطنون شعارات ضد القرار الامريكي.