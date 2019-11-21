مهرجان القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي بمنحها جائزة فاتن حمامة/ فيديو

عبرت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها البالغة بتكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41 بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وأهدت منة شلبي هذه الجائزة لوالدتها التي تساعدها على النجاح، قائلة: “أنا بنجح عشان خاطر أمي”.

وأضافت منة شلبي أن تكريمها بهذه الجائزة مهم للغاية وهي فخورة بذلك، موجهة الشكر والتقدير لزملائها الذين بادلوها فرحة الجائزة، ووقفوا بجانبها.

وتابعت: “فخورة بانتمائي لصناعة السينما، أنا جزء صغير في الصناعة دي، الصناعة دي اللي بتخلينا نحب بعض ونحس ببعض ونضحك ويبقى عندنا مشاعر، بشكر إدارة المهرجان، ولكل مخرج ومخرجة، وشكر خاص للمخرجين يسري نصر الله، ورضوان الكاشف، ومحمد خان، وأسامة فوزي، ويوسف شاهين، وهالة خليل، ومريم أبو عوف، وكاملة أبو ذكري”.

وانطلقت، مساء امس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر تسعة أيام.