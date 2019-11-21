مصرع امرأة عربية بعد إصابتها بعيار ناري في البادية الشمالية

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد للعاملين في مديرية شرطة البادية الشمالية باسعاف سيدة من جنسية عربية للمستشفى مصابة بعيار ناري وما لبثت ان فارقت الحياة.

وأضاف أنه تم التحرك لمنزل المتوفاة وبتفتيشه ضبط بداخله ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الحبوب المخدرة تقدر بـ25 الف حبة، وبوشر البحث عن زوجها من جنسية عربية لاستكمال التحقيق.

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