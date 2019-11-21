البنتاجون يكشف اسرار دعم سلطات اردوغان لتنطيم داعش واسماء الشركات المالية التركية المتورطة في تمويله
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جرينتش+2 11:13
ترامب يهدي الضفة الغربية لإسرائيل مقابل اصوات الإنجيليين الأميركيين

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