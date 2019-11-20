في موقف جديد ولافت.. حركة حماس تدين اليوم العدوان الصهيوني “السافر” على سوريا

غزة – خدمة قدس برس

ادانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، العدوان الصهيوني السافر، على الأراضي السورية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن “العدو الصهيوني ما زال يمارس سياسة العربدة واستعراض العضلات، بشن عدوان سافر على الأراضي السورية، ويرتكب جرائم بشعة بحق السكان الآمنين، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، وعلى رأسهم معاذ العجوري نجل القائد الفلسطيني أكرم العجوري”.

وأضافت، أننا في حركة حماس، إذ ندين هذه الهجمة الصهيونية التي تستهدف المقاومة الفلسطينية وشعوب المنطقة؛ تحقيقًا لهدف ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وشعوب الأمة، لنطالب بضرورة مواصلة التصدي لهذا العدوان.

ودعت حركة حماس إلى “تسخير كل مقدرات الأمة لمواجهة وإفشال المشروع التصفوي المدعوم أمريكيًا في المنطقة”، مؤكدين أن “هزيمة هذا المخطط وإسقاطه أمر محتوم”.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، مقتل مدنيين وإصابة آخرين جراء عدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق.