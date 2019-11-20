بعد شرعنة ترامب للمستوطنات.. نتنياهو يعطي “الضوء الأخضر” لبدء إجراءات ضم غور الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وافق على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن لإسرائيل، وذلك بعد تغيير واشنطن موقفها إزاء المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت شارين هاسكل، عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، التي قدمت مشروع القانون، إن “القانون يحظى بالدعم الكامل من رئيس الوزراء”، حسبما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وطلبت هاسكل إعفاء لمشروعها من فترة الانتظار الإلزامية، التي تبلغ 6 أسابيع، ليصبح من الممكن التصويت عليه الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تصوت على مشروع القانون اللجنة التنظيمية في الكنيست، التي يترأسها النائب أفي نيسنكورن من تحالف “أزرق أبيض”.

ودعت هاسكل ممثلي “أزرق أبيض” و”إسرائيل بيتنا” و”العمل – غيشر” لدعم جهود “الليكود” لتمرير مشروع القانون، معربة عن ثقتها بأن “هذا المشروع المهم سيحصل على أغلبية 80 صوتا في الكنيست”.

من جانبه، قال نتنياهو، في كلمة مصورة له، نشرها في حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “القرار التاريخي من الإدارة الأمريكية أمس يتيح لنا فرصة فريدة لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن”.

ودعا نتنياهو زعيم التحالف “أزرق أبيض”، بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية معه ومع زعيم “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، مشيرا إلى أن البند الأول على جدول أعمال هذه الحكومة سيكون ضم غور الأردن.