البنتاجون يكشف اسرار دعم سلطات اردوغان لتنطيم داعش واسماء الشركات المالية التركية المتورطة في تمويله
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جرينتش+2 11:14
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مليون حبة كبتاجون من سوريا

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