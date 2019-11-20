الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ وتدمر معظمها… واستشهاد مدنيين 2 وإصابة آخرين/ فيديو
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جرينتش+2 08:47
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ وتدمر معظمها… واستشهاد مدنيين 2 وإصابة آخرين/ فيديو

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