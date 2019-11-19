مجلس النواب يرفض تصريحات وزير الخارجية الاميركية حول شرعنة المستوطنات

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- رفض مجلس النواب وبشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية الاميركية، التي اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية “مُتّسقة مع القانون الدولي”.

واكد رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي في مستهل جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في بيان، دعم موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لحل عادل للقضية الفلسطينية القائم على حلّ الدولتين وعدم شرعية المستوطنات.

ودعا البيان، الإدارة الاميركية الى “عدم التلاعب في مصالح الشعوب”، واصفا تصريح وزير الخارجية الاميركية بأنه “انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، وتنكّر لقرارات الأمم المتحدة التي تبنتها أميركا نفسها وهو بمثابة تأجيج للصّراع العربي الإسرائيلي، ونسف لِكُل مساعي السّلام”. وطالب مجلس النواب كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية باستنكار هذه السياسة والاستهتار المُشين بحق الشرعية الدولية، لافتا الى أن “وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية فاجأ المجتمع الدولي ووجه صفعةً للشرعية الدولية، وكشف بشكل سافر عن الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الاميركية”.

وأشار الى ان مصداقية القوى الدولية بخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية في العالم، “باتت اليوم مرهونة بمدى وقوفها امام التحدّي الأميركي للشرعية الدولية”.

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