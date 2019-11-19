تبادل القصف الصاروخي بين سوريا واسرائيل فجر اليوم الثلاثاء
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جرينتش+2 07:54
لأول مرة.. صورة ثلاثية الأبعاد لسفينة نوح طبقا لاكتشاف بقاياها

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