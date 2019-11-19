تبادل القصف الصاروخي بين سوريا واسرائيل فجر اليوم الثلاثاء
أهم العناوين
جرينتش+2 09:40
 (فى قانون الثورة) القوانين الصادرة من حكام الرجعية العرب ضد مبدأ سيادة الشعب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني