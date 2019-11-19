حزب العمل الإسلامي يطالب الرزاز بالافراج عن المعتقلين السياسيين

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالإفراج عن المعتقلين من قيادات وأعضاء الحزب منذ أكثر من شهرين دون تهمة، وعن جميع جميع المعتقلين السياسيين، وإشاعة أجواء الحرية للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية، وطي صفحة الاعتقالات السياسية.

وأشار “العمل الإسلامي” ، في مذكرة وجهها الامين العام للحزب المهندس مراد العضايلة لرئيس الوزراء، إلى ما جرى من اعتقالات طالت عددا من القيادات وأعضاء في حزب جبهة العمل الاسلامي، واحتجازهم منذ أكثر من شهرين دون توجيه تهمةلهم، وعدم السماح لذويهم بزيارتهم أو الاطمئنان عليهم، وهم : الدكتور منير عقل والدكتور سلمان المساعيد بالإضافة إلى الأستاذ مقداد الشيخ .

وأضاف العضايلة ” إننا نرى في حزب جبهة العمل الاسلامي أن سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تتبعها الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ووسط إقليم يموج بالإحداث والعنف لا تخدم أوضاعنا الداخلية بل ستساهم في تعميق الأزمة الداخلية، وتزيد من تأزيم الحالة الوطنية، في ظل تنامي أزماتنا الاقتصادية والأخلاقية وارتفاع الأسعار وشعور المواطن بالضيق والضنك، وهذه أمور لن تخدم بلدنا بل ستنال من وحدته وتسيء إلى سمعته، ونحن أحوج ما نكون إلى بناء جبهة وطنية متماسكة للوقوف أمام التحديات الداخلية والخارجية، وإيجاد حالة من التلاحم الوطني وبناء نموذج فريد من الشراكة وتحمل المسؤولية والبناء والإنجاز”.

*وفيما يلي نص المذكرة* :

دولة رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

الموضوع: الاعتقالات الأخيرة

إننا نرى في حزب جبهة العمل الاسلامي أن سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تتبعها الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ووسط إقليم يموج بالإحداث والعنف لا تخدم أوضاعنا الداخلية بل ستساهم في تعميق الأزمة الداخلية، وتزيد من تأزيم الحالة الوطنية، في ظل تنامي أزماتنا الاقتصادية والأخلاقية وارتفاع الأسعار وشعور المواطن بالضيق والضنك. وهذه أمور لن تخدم بلدنا بل ستنال من وحدته وتسيء إلى سمعته. ونحن أحوج ما نكون إلى بناء جبهة وطنية متماسكة للوقوف أمام التحديات الداخلية والخارجية، وإيجاد حالة من التلاحم الوطني وبناء نموذج فريد من الشراكة وتحمل المسؤولية والبناء والإنجاز.

فقد تابعنا في الحزب ما حدث من اعتقالات طالت عددا من القيادات وأعضاء في حزب جبهة العمل الاسلامي، حيث يحتجزون منذ أكثر من شهرين دون توجيه تهمة، ولا يسمح لذويهم بزيارتهم أو الاطمئنان عليهم، وهم : الدكتور منير عقل والدكتور سلمان المساعيد بالإضافة إلى الأستاذ مقداد الشيخ .

إننا نطالب دولتكم بطي هذه الصفحة والإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين وجميع المعتقلين السياسيين، وإشاعة أجواء الحرية للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية.

واقبلوا فائق الاحترام

الأمين العام

المهندس مراد العضايلة