تبادل القصف الصاروخي بين سوريا واسرائيل فجر اليوم الثلاثاء
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جرينتش+2 09:40
تبادل القصف الصاروخي بين سوريا واسرائيل فجر اليوم الثلاثاء

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