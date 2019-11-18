بعد الشائعات حول مرضه.. شريهان تدعو بالصحة والسلامة لعادل إمام

وجهت الفنانة المصرية، شريهان، امس الأحد، رسالة الفنان الكبير عادل إمام بعد إنباء عن إصابته بوعكة صحية.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع تويتر: “اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيمة”.

وأضافت شريهان: “حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك، ولنا جميعًا، أسرتك الصغيرة والكبيرة، ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي.. ربنا يحفظك. عادل إمام”.

يذكر أنه ترددت مؤخرا شائعات بتدهور الحالة الصحية للزعيم، وهو ما نفاه ابنه المخرج رامي إمام بنشر فيديو لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأيضا ذكر نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، أن “الزعيم” بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنه “يستكمل حاليا تصوير مسلسله الرمضاني “فالنتينو”.

و”فالنتينو” مسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

ويجسد إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.

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