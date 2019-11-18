تبادل القصف الصاروخي بين سوريا واسرائيل فجر اليوم الثلاثاء
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انجاز اردني جديد : المهندس رائد الصعوب امينا عاما للاتحاد العربي للاسمدة

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