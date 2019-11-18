انجاز اردني جديد : المهندس رائد الصعوب امينا عاما للاتحاد العربي للاسمدة

تم يوم امس الاحد الموافق 17/11/2019 وعلى هامش مؤتمر الاسمدة العالمي المنعقد في مدينة فرساي في فرنسا عقد اجتماع ادارة الاتحاد العربي للاسمدة، حيث تقرر في هذا الاجتماع الموافقة على المهندس رائد الصعوب، مستشار رئيس مجلس ادارة البوتاس العربية، أميناً عاماً للاتحاد ومقره القاهرة وذلك من تاريخ 1/1/2020 ولمدة ثلاث سنوات .

وقد جاء هذا التعيين بنا ء على ترشيح ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في مجلس ادارة الاتحاد العربي، ورئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية معالي السيد جمال الصرايرة للمهندس رائد الصعوب للتنافس على هذا المنصب .

وتم تعيين المهندس الصعوب من قبل مجلس ادارة الاتحاد للبناء على الانجازات الكبيرة والتي تمت في عهد الامين العام السابق

المهندس محمد عبدالله زعين والذي سيبقى يعمل كمستشار للاتحاد لغاية شهر 7/2020 للاستفادة من خبراته المتراكمة خلال فترة الستة اعوام الماضية .

وتجدر الاشارة هنا بأن الاتحاد العربي للاسمدة هو منظمة غير حكومية، تأسـس عام 1975 ويعمل تحت مـظلة مجلس الوحدة

الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، ويجمع المؤسـسات والشركات العربية العاملة في مجال

صناعـة وتجارة الاسـمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقة .

كما يضم الاتحاد 180 شركة عربية واجنبية من 35 دولة من أنحاء العالم

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