القوات السورية تبيد مجموعة من عناصر داعش هاجمت دورية من قوى الامن الداخلي في ريف حماه الشرقي
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لاستقطاب السياح والمستثمرين.. منح تأشيرات دخول للجنسيات العربية والاجنبية المقيدة عبر البعثات الدبلوماسية والمراكز الحدودية

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