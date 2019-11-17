لاستقطاب السياح والمستثمرين.. منح تأشيرات دخول للجنسيات العربية والاجنبية المقيدة عبر البعثات الدبلوماسية والمراكز الحدودية

عمان 17 تشرين الثاني (بترا) – قرر وزير الداخلية سلامة حماد منح تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج او المراكز الحدودية عند الوصول لرعايا الدول العربية والاجنبية المقيدة الحاصلين على تأشيرات دخول للولايات المتحدة الاميركية او الاتحاد الاوروبي “الشنغن” او اي دولة اوروبية بما فيها المملكة المتحدة او كندا او احدى دول الخليج العربي.

واكد الوزير حماد منح رعايا الدول الاجنبية المقيدة المقيمين في الولايات المتحدة الاميركية بموجب “جرين كارد” وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والدول الاوروبية والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج او من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.

كما قرر الاستمرار في السماح للرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الاميركية وكندا واستراليا واليابان والمستثمرين الحاصلين على بطاقة مستثمر بفئتيها “أ ، ب” وعائلاتهم بالدخول الى المملكة دون الحاجة الى موافقة مسبقة والابقاء كذلك على التعليمات الخاصة بدخول الرعايا السوريين المقيمين في الدول الاخرى.

واشترطت جميع هذه القرارات ان يكون بحوزة المسافر اقامة في بلد القدوم او تأشيرة حسب مقتضى الحال لمدة لا تقل عن ستة اشهر وتذكرة عودة وان لا تكون الغاية من القدوم للعمل، ويستثنى من هذا الشرط المستثمرين السوريين وعائلاتهم الحاصلين على بطاقة المستثمر بفئتيها “أ , ب”.

وبين وزير الداخلية ان هذه القرارات تهدف الى تعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب اكبر عدد ممكن من السياح والمستثمرين العرب والاجانب وبما يحقق المصلحة العامة.

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