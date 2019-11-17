القوات السورية تبيد مجموعة من عناصر داعش هاجمت دورية من قوى الامن الداخلي في ريف حماه الشرقي

وقعت اشتباكات ضارية بين دورية من قوى الأمن الداخلي السوري وبين مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حماة الشرقي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من المسلحين.

وقال مراسل “سبوتنيك” في حماة: “إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين دورية من قوى الأمن الداخلي وبين مسلحي “داعش” ، عندما كانت الدورية متجهة إلى قرية العيور بريف محافظة حماة الشرقي والتي تبعد 120 كم إلى الشرق من السلمية، لإلقاء القبض على مطلوبين أمنيين”.

وأضاف المراسل نقلا عن مصدر ميداني أنه “لدى وصول الدورية إلى مشارف القرية تعرضت لإطلاق نار كثيف من بعض المسلحين المتمركزين على التلال المحيطة بالقرية حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الدورية وبين المسلحين أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وإصابة أربعة من عناصر الدورية”.

وأشار المصدر إلى أن قوة من الجيش السوري والقوات الرديفة التي تتمركز بالقرب من قرية العيور هرعت إلى مكان الاشتباك بسبب إطلاق النار الكثيف، وآزرت عناصر الدورية التي حصلت في الوقت نفسه على دعم جوي من الطيران الحربي السوري.

وأكد المصدر أن المسلحين ينتمون لتنظيم “داعش” ، مرجحا أن يكونوا قد وصلوا إلى المنطقة منذ فترة قصيرة عبر بادية حماة المتصلة جغرافيا مع بادية السخنة بريف حمص حيث ما تزال تنشط هناك جيوب تابعة للتنظيم.