لقطة مرعبة… “وحش” يخرج من البحر ويلقي بفريسته على الشاطئ/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص، كان يستجم على الشاطئ، لتنين كومودو يخرج من البحر ممسكا بفريسة بين فكيه.

وكان تنين الكومودو، ممسكا بسلحفاة بحرية بين فكيه، قبل أن ينزلها على الأرض تمهيداً لتناولها.

“تنين كومودو”، هو نوع من السحالي تتواجد في جزر إندونيسيا، وهي أكبر العظايا الباقية حجما.

وتمتاز هذه السحلية بالحجم الضخم والمخالب القوية والذيا الطويل، وقد يزيد طول البالغة منها عن ثلاثة أمتار ويمكن أن يصل وزنها إلى حوالي 70 كيلوغراما.

تنانين كومودو لاحمة، وتقتات على لحوم الجيف، إلا أنها تقنص الحيوانات الحية بين الحين والآخر.

وكشفت دراسات أن لعاب تنانين كومودو يحوي بكتيريا تسبب التهاباتٍ قاتلة فور دخولها الجرح الذي يحدثه التنين بعضته القوية.

Don't mess with Komodo Dragons pic.twitter.com/A136gaAvLE — Nature is Scary (@NatureisScary) November 15, 2019