رداً على الدس الصهيوني.. هنية يهاتف النخالة مؤكداً عمق العلاقة بين حركتي حماس والجهاد بوصفهما جبهة واحدة
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جرينتش+2 01:01
لقطة مرعبة… “وحش” يخرج من البحر ويلقي بفريسته على الشاطئ/ فيديو

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