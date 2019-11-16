توجيه تهمة الشروع بالقتل للزوج الذي فقأ عيني زوجته

وجه مدعي عام الجنايات الكبرى، تهمة الشروع بالقتل للزوج الذي فقأ عيني زوجته، في محافظة جرش.

كما قرر المدعي العام، توقيف الزوج على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد.

وكان مدعي عام جرش، قد أسند تهمة التسبب باحداث عاهة مستدامة مكررة مرتين، للزوج بعد اقدامه على فعلته بحق زوجته

هذا وقد نظمت مؤسسات مجتمع مدني، وناشطون وناشطات، اليوم السبت، وقفةً احتجاجية أمام رئاسة الوزراء تحت عنوان “طفح الكيل” تضامناً مع السيدات المعنفات.

وحمل المشاركون والمشاركات، يافطات، تطالب بحماية السيدات المعنفات، ووضع قوانين رادعة للعنف الأسري.

وجاءت هذه الوقفة عقب حادثة الاعتداء على الزوجة التي فقدت عينيها في مدينة جرش السبت الماضي