انخفاض على درجات الحرارة واستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت مع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل بمشيئة الله زخات من المطر على فترات في مناطق مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق؛ ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ويتوقع خلال ساعات الليل أن تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول ويميل الجو الى الاستقرار تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية تتحول مساءً إلى شرقية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء غدا لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وبعد غد الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في مناطق البادية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 22 الى 12 درجة، في المناطق الشمالية من 22 الى 13 درجة، المناطق الجنوبية من 18 الى 11 درجة، وفي خليج العقبة من 31 الى 21 درجة.

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