إنقاذ 4 أشخاص انقلبت مركبتهم جراء ارتفاع منسوب المياه في الأزرق

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد لوحدة سرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة أربعة أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت جراء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل / الأزرق.

وأضاف أنه تم على الفور التحرك إلى المكان وإنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته وجميعهم بصحة جيدة.

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