إنقاذ 3 سياح المان في منطقة زرقاء ماعين/ فيديو

صرح الناطق الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني المقدم إياد العمرو، اليوم السبت، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوجود 3 سياح ممن يحملون الجنسية الألمانية محاصرين داخل مياه زرقاء ماعين نتيجة لارتفاع منسوب المياه فيها.

وأضاف في بيان، أن “فرق الإنقاذ المائي والجبلي تمكنت من إنقاذهم ونقلهم وتأمينهم إلى مكان آمن، ولم يصابوا بأي أذى، وذلك بالتعاون مع الأمن العام”.

ونفى المقدم العمرو عن وجود انهيار لجسر زرقاء ماعين، أو وجود أشخاص محاصرين.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، إن لا صحة للخبر المتداول عن حدوث انهيار ترابي على مشروع تأهيل جسر زرقاء ماعين/ البحر الميت ومحاصرة عاملين في المشروع.

ودعا المحارمة في بيان، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة و عدم تداول الأخبار دون التحقق من صحتها ومن مصادرها الرسمية.