غرق طفلة في بركة زراعية واصابة شقيقها بمنطقة البلقاء

قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر مديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت مساء اليوم الجمعة مع حادث غرق لطفلين داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة الروضة، نتج عنه وفاة الطفلة البالغة من العمر سنتين ونصف، وإصابة شقيقها البالغ من العمر سنة ونصف .

واضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة الى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، وحالة المصاب العامة بالغة .

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