اين الامومة؟.. توقيف امرأة ظهرت بمقطع فيديو تضرب طفلها الرضيع

صىرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن ادارة حماية الاسرة تعاملت منذ اسبوع مع الفيديو الذي جرى تداوله اليوم الجمعة وظهر خلاله طفل رضيع يتعرض للضرب من والدته في محافظة الزرقاء واتخذت الاجراءات القانونية والاجتماعية بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحافظ عليه.

وأكد الناطق الاعلامي أن مقطع الفيديو كان قد ورد للإدارة بتاريخ 7 تشرين الثاني الحالي، وبوشر في حينه التحقيق بالقضية، وجرى التحفظ على الطفل واشقائه وعرضهم على الطبيب وتبين انهم بصحة جيدة، كما تم ضبط والدتهم.؟ وبالتحقيق معها اعترفت بضرب طفلها وجرى توديعها في حينه للمدعي العام الذي قرر توقيفها مدة اسبوع عن تمهة الإيذاء.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه جرى تسليم الاطفال لجدهم ووالدهم بعد عمل الدراسة الاجتماعية اللازمة لهم وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تضمن الحفاظ عليهم ومتابعتهم باستمرار واجراء زيارات دورية لهم بما يضمن عدم تعرضهم للخطر مستقبلا.