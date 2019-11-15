 النسور يرعى حفل تكريم اوائل طلبة الثانوية العامه بالاغوار الجنوبية

رعى الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور حفل تكريم الطلبة الاوائل في الثانوية العامة/ التوجيهي في لواء الاغوار الجنوبية .

وكرم النسور هؤلاء الطلبة ومديرة التربية والتعليم في اللواء ومدراء المدارس وممثلين عن الهيئات التدريسية الذين كان لهم الدور الاساسي في حصول هؤلاء الطلبة على معدلات توصلهم الى الدراسة الجامعية .

واكد الدكتور النسور على اهمية العملية التربوية التعليمية في الاغوار الجنوبية التي حققت اهداف الطلبة والاهالي في حصولهم على معدلات متميزة مما يؤشر على تقدم العملية التعليمية في الاغوار الجنوبية.

واشاد الدكتور معن النسور بالادارة التربوية من مدراء مدارس ومعلمين بذلوا جهودا كبيرة لتحقيق هذه النتائج في حصول عدد من الطلبة على معدلات عالية .

ويذكر ان شركة البوتاس، وبتوجيه من رئيس مجلس الادارة السيد جمال الصرايرة وعلى مدى اكثر من ثماني سنوات، قدمت الدعم لاعطاء الطلبة في الاغوار الجنوبية دروس تقوية خصوصية لتحسين مستواهم التعليمي مما ادى الى حصول عدد جيد من الطلبة على معدلات عالية ادخلتهم تخصصات في الطب والهندسة .

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