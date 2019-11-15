اصدار جديد.. فضائل القدس

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالاشتراك مع المكتبة الخالدية كتاب “فضائل القدس: دراسة تحليلية مع تجميع لنص كتاب “فضائل بيت المقدس” للوليد بن حماد الرملي”؛ تأليف سليمان علي مراد.

للقدس عند المسلمين عامة، وأهل فلسطين وبلاد الشام خاصة، أهمية سامية عبّروا عنها عبر العصور من خلال وسائل شتّى، منها الحجّ والنذر والاعتكاف والغيرة عليها والصحوة لحمايتها. فأصبحت المدينة في فكرهم وعاداتهم بعضاً من الخيال، وبعضاً من الواقع. يعرض هذا الكتاب الركائز الدينية والتاريخية التي أُسست عليها أهمية القدس عند المسلمين، ببعدَيها التوراتي- المسيحي والإسلامي، والنقاش بشأنها من قِبل العلماء المسلمين. ويشمل أيضاً تحليلاً وإعادة تجميع لكتاب “فضائل بيت المقدس” للوليد بن حمّاد الرملي، المتوفّى نحو سنة 300 للهجرة (912 للميلاد). أهمية هذا الكتاب أنه أول ما أُلّف في موضوع فضائل القدس، وبذلك يعطينا صورة جلية لما كان المسلمون يعتقدونه عن أهمية المدينة بالنسبة إليهم منذ فترة متقدمة في التاريخ الإسلامي، ويصحح كثيراً من الأفكار المغلوط فيها التي يرددها المؤرخون المعاصرون. ولكتاب الرملي ميزة أُخرى هي أنه الأساس لجميع الكتب التي دُوّنت بعده في موضوع فضائل القدس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو الكتاب الأول ضمن سلسلة منشورات المكتبة الخالدية، وهي سلسلة دراسات علمية عن تاريخ القدس والمكتبة الخالدية، في مشروع مشترك بين المكتبة ومؤسسة الدراسات الفلسطينية بمناسبة مرور 120 سنة على تأسيس المكتبة.

المؤلف:

سليمان علي مراد، أستاذ التاريخ والفكر الإسلامي في جامعة سميث كولدج، وعضو مشارك في معهد نانت للأبحاث المتقدمة. حائز دكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة يال، وماجستير في التاريخ من الجامعة الأميركية في بيروت.

يقع الكتاب في 174 صفحة، وثمنه 12 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها.