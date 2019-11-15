ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع عمان يسبب أزمة خانقة

قالت دائرة الأرصاد الجوية الجمعة، إن ارتفاعا حدث في منسوب المياه في بعض شوارع العاصمة عمان ما تسبب في أزمة خانقة.

وكانت هذه الدائرة قد توقعت في وقت سابق أن يتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حتى يوم عد السبت .

وأعلنت أمانة عمّان، حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع الحالة الجوية.

دائرة الأرصاد الجوية قالت إن درجات الحرارة الجمعة والسبت تستمر بالانخفاض، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في مناطق مختلفة من الأردن، تكون غزيرة أحياناً، ويصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وذكرت الدائرة، إن تساقط الأمطار بدأ في لواء الرصيفة ومنطقة الزرقاء الجديدة. وأوضحت “أمطار غزيرة مع برق ورعد في المنطقة الحرة و منطقتي جامعة الزرقاء الأهليه وجبل طارق في مدينة الزرقاء”.

وشهدت مناطق مختلف في محافظة عجلون تساقطا غزيرا للأمطار أدت إلى تشكل السيول في شوارع.

ودعت أمانة عمّان، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو 5359971 /06 أو خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22.

وأضافت في بيان إنها تتابع عبر دوائرها ومراكز الطوارئ التابعة لها تطورات الحالة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية، ووفق ذلك سيتم تحديث مستوى حالة الطوارئ وعليه ستعمل كوادر الأمانة بكامل طاقتها في الميدان من كوادر بشرية وآليات وورش فنية.

الأمانة دعت المواطنين الى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري)، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف المياه وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعت المقاولين وأصحاب المشاريع المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.

وزارة الأشغال العامة والإسكان، دعت المواطنين للإبلاغ عن أية حالة طارئة في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، عبر التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية، الذي بدأت الوزارة العمل فيه هذا العام.