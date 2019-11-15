إصابة 11 شخصا بحادثي تصادم في عمان واربد

أصيب 11 شخصا نتيجة حادثي تصادم وقعا اليوم الجمعة في اربد وعمان.

ونتج عن حادث التصادم بين ثلاثة مركبات على طريق المطار في محافظة العاصمة اصابة سبعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، بينما نتج عن حادث التصادم بين مركبتين في منطقة الحي الشرقي في محافظة إربد، اصابة اربعة اشخاص بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان، وشرق اربد قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى دار السلام في عمان ومستشفى بسمة التعليمي، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

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