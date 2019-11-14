محمد منير يطرح اصرح الآراء حول اصوات زملائه المطربين/ فيديو

يعتبر محمد منير واحدا من أهم المطربين الذين مروا فى تاريخ الغناء مما جعله يمتلك شعبية كبري، وبالتالى فإن رأيه حين يكشف عنه فى زملائه من الوسط الغنائى يكون فى غاية الأهمية، خاصة إذا تطرق هذا الرأى فى نجوم مثل عمرو دياب، محمد فؤاد، على الحجار، سميرة سعيد وغيرهم.

خلال فيديو نادر يسلط منير الضوء على زملائه بدأً بالحديث عن صديقه على الحجار الذى أكد أنه من أعظم طاقات مصر الغنائية، لكن ما يعيقه فقط هو محاولته إثبات للناس أن صوته جميل، وهو الأمر الذى تخطاه من 15 سنة.

وبالنسبة لـ محمد الحلو فقد قال أنه مغنى جميل وحساس ومتميز، ومن أعلى المغنيين فى تكنيك الأداء نفسه، لكن مشكلة الحلو انه بيجامل كتير فى اختياراته، بينما أوضح بخصوص محمد ثروت أنه برغم صوته الحلو، ولكن عليه البحث عن المضامين ومخارج جديدة، ولازم يكون مغامر.

كما أشاد بـ مدحت صالح مؤكداً أنه صوت جميل ومميز وفى حالة نشاط جميل بسبب إقدامه على المغامرة، فى حين وصف عمرو دياب بأنه انشط مغنى عربي، حيث يعتمد على عنصر الإبهار، فى حين أكد أن محمد فؤاد يمتلك طموحات عمرو دياب لكن عليه أن يمارسها بشكل مختلف عن عمرو،

وقد واصل خلال الفيديو حديثه بخصوص مطربين كثر مثل ايهاب توفيق الذى أشاد بصوته الجميل لكن استغرب فى نفس الوقت من تصميمه أن يكون وسط الصفايح.

وختم حديثه بالتطرق إلى المطربات مثل سميرة سعيد ولطيفة وانغام التي أكد أن اغانيها مش ماشية مع سنها، وفى نهاية حديثه عاب على المطربات بقوله ”مصممين يغنوا أغانى لابسين فساتين ومش قريبين من الشارع”.