ضبط 3440 كيلو من زيت الزيتون المغشوش خلال الاسبوع الحالي

اكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء انها مستمرة في حملتها على الاسواق والمعاصر واماكن بيع زيت الزيتون للرقابة وضبط حالات الغش بمادة زيت الزيتون.

وبينت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس انها تمكنت خلال الاسبوع الحالي من ضبط و إتلاف 215 تنكة زيت زيتون مغشوش بوزن إجمالي يصل الى 3440 كيلوغراما وتم على اثرها إحالة 6 اشخاص متورطين الى المدعي العام لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ونفذت المؤسسة خلال الاسبوع الحالي زيارات رقابية على 20 معصرة زيتون و فحصت 80 عينة زيت زيتون في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشيرا البيان الى ان 26 عينة منها مغشوشة ، فيما وصل المجموع الكلي للعينات التي تم فحصها ميدانياً الى 881 عينة منها تبين ان منها نحو 169 عينة مغشوشة.

يشار الى ان المؤسسة كانت قد باشرت منذ الاحد الماضي بتنفيذ توزيع الملصقات الحرارية في مختلف انحاء المملكة , وسوف تستمر بذلك وبالتعاون مع الجهات الامنية والادارة الملكية لحماية البيئة والحاكمية الادارية لتقليص ومنع ظاهرة غش زيت الزيتون للحفاظ على المنتج الوطني وسمعته في الاسواق العربية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة