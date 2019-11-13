قطر تعتزم زيادة عدد الجامعات الاردنية المعتمدة لديها

الدوحة 13 تشرين الثاني (بترا) – أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، عن نيتها زيادة عدد الجامعات المعتمدة في الأردن قريبا.

وقال مدير برنامج الجامعات العربية في إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية جابر الجابر، إن هناك دراسة لزيادة عدد الجامعات المعتمدة في الأردن، حيث أن عدد الجامعات المعتمدة حاليا لدراسة البكالوريوس اثنتان فقط.

وأضاف الجابر خلال لقاء عبر إذاعة قطر، أن إدارة معادلة الشهادات في الوزارة استقبلت خلال عام واحد 4500 طلب للحصول على الموافقة المسبقة للدراسة في الخارج، ما يشير إلى وعي الطلبة بضرورة القيام بهذا الإجراء قبل الذهاب للدراسة، حتى تتم معادلة شهاداتهم.

وأشار الجابر، إلى أن هناك العديد من الطلاب القطريين الذين يدرسون في الأردن تحديداً تم تصويب أوضاعهم عبر لجنة تم تشكيلها، حيث قامت اللجنة بالاجتماع مع الطلبة، وتم نقلهم من الجامعات غير المعترف بها إلى الجامعات المعتمدة، مع احتساب عدد ساعات الدراسة التي أنهوها في جامعاتهم الأولى، مبينا ضرورة أن يقوم أي طالب يدرس بالخارج دون موافقة مسبقة، بالتوجه إلى الملحقية الثقافية القطرية في الدولة التي يدرس فيها، ليتم تصويب أوضاعه، وتوجيهه للانتقال إلى جامعة أخرى معتمدة.

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