المعركة مفتوحة والوساطات ممنوعة.. سرايا القدس تضيف عنوانا آخر لسجل هزائم نتنياهو وصواريخها تدوي حول القدس
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جرينتش+2 01:57
بعد ساعات قليلة على استشهاده.. القائد بهاء أبو العطا يولد من جديد

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