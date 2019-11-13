القائمة الكاملة باسماء ضباط الأمن العام المشمولين بحركة التنقلات والإلحاقات

قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل محمد الحمود إجراء التنقلات والإلحاقات التالية لعدد كبير من الضباط،هم..

مقدم محمد عبدالرحمن فراس قيادة أمن إقليم العاصمة

رائد ابراهيم ناجي عبد قيادة أمن إقليم الشمال

رائد احمد سليمان علي قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد هاني زيد عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

رائد زيد عبدالكريم مطلق قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد علي سليمان يوسف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

رائد خلدون مظهر عبدالمفلح قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد محمد عبدالله محمود قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد محمد خالد محمد إدارة البحث الجنائي

رائد سليمان فلاح عبد قيادة أمن إقليم الوسط

رائد اشرف معروف فالح إدارة الرقابة والتقييم

نقيب ضياء غازي حسين إدارة البحث الجنائي

نقيب عبدالله سالم عبدالله قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب احمد عواد عيد إدارة شرطة الأحداث

نقيب وسام جميل عبدالله قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب حسن عبدالقادر حمدان قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب علي محمد عيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب احمد محمد محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب عمر جمال احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب ابراهيم محمد احمد إدارة الرقابة والتقييم

نقيب مصطفى حمزه فؤاد يُلحق بإدارة الدعم اللوجستي / الصيانه / إماماً

نقيب ضيف الله حويل نهار قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب اسماعيل حافظ محمد إدارة السير

نقيب فراس فرحان كريم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب علي محمد عبدالنبي احمد إدارة العلاقات العامة والإعلام

نقيب علي صالح احمد قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب باسم سالم نزال قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب نبيل عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب نايل حمد عوده قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب محمد ضيف الله فارس الإدارة الملكية لحماية البيئة

نقيب معتصم عبدالجليل عبدالرحمن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب طلعات عبدالكريم عبدالغني إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب شاكر خالد فازع قيادة لواء الصحراء الخاص

نقيب شهاب علي محمد قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب صافي محمود عقله إدارة البحث الجنائي

نقيب احمد كامل محمد قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب عثمان محمد حسن قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب امين محمد قاسم حرب إدارة الأبنية

نقيب بلال محمد عمر احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب عقاب عبدالغفور محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب اشرف مفلح خليفه قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب محمد حسن علي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 علي عيسى علي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 علي تيسير محمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 ابراهيم محمد محمود إدارة البحث الجنائي

ملازم1 فضل محمد خير فضل إدارة البحث الجنائي

ملازم1 محمد عوض زايد إدارة الرقابة والتقييم

ملازم1 شادي عبدالمجيد فلاح ديوان الأمن العام

ملازم1 مروان محمد سعيد فندي قيادة شرطة البادية الملكية / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم1 رامي بهجت احمد يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 عبدالله محمد عبدالله قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 محمد توفيق عبدالله قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 هلال جمعه هلال قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 عدي عدنان علي قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 بدر ابراهيم صالح قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 طارق حمدان محمد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 احمد غازي حامد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مازن حسين محمد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 عبدالمجيد عيد سالم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 جلال مطلق موسى قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 عايش فرحان محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 جعفر يوسف احمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 حابس احمد خليل قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 سيف جمال سليم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 غيث محمد عارف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمود ابراهيم توفيق قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 باسم صالح مرضي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / ويبقى ملحقاً بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 حابس محمد فرحان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ابراهيم منصور عبدالله قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 محمود محمد عبدالرحمن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مهند عبدالرزاق سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ثامر فواز احمد إدارة العلاقات العامة والإعلام

ملازم1 هاني محمود محمد ديوان الأمن العام

ملازم1 جلال عبدالكريم مضعان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 فراس محمد ابراهيم ديوان الأمن العام

ملازم1 عبدالله مد الله مبارك قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 زياد راضي احمد يُنهى إلحاقه بالأمن الوقائي

ملازم1 عبدالرحمن خليفه محمد قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 صالح فاضي خلف إدارة الدعم اللوجستي / النقل

ملازم1 محمد كامل محمد الأمن الوقائي

ملازم1 علاء احمد عزت قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 محمود عوض موسى قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 ضرار رسمي صالح قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 مراد مصطفى سعود قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 نزار عقاب سالم إدارة الدعم اللوجستي / النقل

ملازم1 مؤمن نبيل محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فهد محمد منصور قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 حسن رياض حسن قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 محمود محمد خنجر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ابراهيم حمد تيم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 جلال فايز احمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 جراح صالح فريح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فادي عبدالرحمن عبدالكريم المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 محمود احمد حسين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد مصطفى عبدالمهدي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 زيد محمد عبدالله إدارة البحث الجنائي

ملازم1 بشار حنا سالم إدارة البحث الجنائي

ملازم1 يوسف فندي عليان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 طايل سالم عارف قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 قصي محمود علي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 معاويه محمود علي قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 شرف عبدالله علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 معتز عدنان حمدان إدارة البحث الجنائي

ملازم1 مطيع فهيد حمد إدارة البحث الجنائي

ملازم1 مالك محمد طلال قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 مروان محمود فندي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 صخر زاهي حسين قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 شجاع محمد نمر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 احمد خيرو محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 علي مصطفى اسعد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 عامر عبدالعزيز مرزوق قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 يوسف محمود يونس قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 احمد محمدخير احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 اسامه محمد ابراهيم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 علي احمد فلاح قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 محمد عادل محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 رافت محمود عبدالرحمن إدارة مكافحة المخدرات

ملازم1 ضياء الدين محمد محمود قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 حمزه محمد سالم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 علي زكي يوسف قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 زيد موسى عارف الأمن الوقائي

ملازم1 محمد عبدالفتاح مصطفى قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 احمد نايف عيسى إدارة البحث الجنائي

ملازم1 محمد ابراهيم محمد إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر

ملازم1 محمد يوسف علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 حمزه محمود علي إدارة المشتريات

ملازم1 محمد خليل عبدالكريم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 اشرف ممدوح فياض إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 اكثم خليل سليمان إدارة حماية الأسرة

ملازم1 هيثم عبدالمحسن خليل قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 غيث حامد سالم قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 عمار عوض سعود إدارة البحث الجنائي

ملازم1 محمد حسين محمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 اشرف عبدالكريم سليمان قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 فيصل صالح رزق إدارة الدعم اللوجستي / النقل

ملازم1 حسين عبدالرزاق محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد فالح زيتون إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فراس علي هجيج قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 نهاد حمد عبدالكريم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 معاذ محمد سعد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 سليمان سعيد ابراهيم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 جابر ناجي رفاعي قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 بلال سعيد عارف قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 محمد علي قبلان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 محمد احمد علي قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 يوسف علي عوض قيادة أمن إقليم الوسط / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم2 ايمن فارس حامد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 سلمان بركات عبدالله إدارة البحث الجنائي

ملازم2 مروان عطاالله خلف إدارة البحث الجنائي

ملازم2 عصام عقله راشد إدارة البحث الجنائي

ملازم2 محمد فلاح حمدان إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة

ملازم2 محمد عيد سليمان قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 عمران نعيم مقبل الأمن الوقائي

ملازم2 محمد حسن خليفه قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 نصر نايف جميل إدارة المعلومات الجنائية

ملازم2 خالد وليد سليم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 معن موسى عبدالكريم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 نايف كريم محمد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 عايد معطش هليل قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 عاكف هايل فنطول إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 محمد يوسف احمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 سعد قاسم سعد إدارة الدعم اللوجستي / النقل

ملازم2 عبدالله محمود فندي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 عاكف محمود يوسف قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 علي عيسى ابراهيم قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 نواف محمد علي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 عبدالحافظ محمد عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 ابراهيم فالح مطلق قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 عماد مصطفى محمود قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 وضاح عبدالمجيد ناصر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 حمزه علي خالد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 فادي نايف ابراهيم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 بكر عبدالوهاب اكربم إدارة البحث الجنائي

ملازم2 فراس ابراهيم موسى قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 نواف محمد عنبر قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم2 عبدالله نايف عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 حمدي فرج محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 محمد سلمان علي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 خالد عبدالكريم بخيت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 محمد سعود عافي قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 علاء صالح سالم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 نشمي علي خلف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 اسامه شفيق عقله قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 صهيب محمد خير محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 عبدالله رياض علي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 علاء عمر علي الأمن الوقائي

ملازم2 احمد علي عبدالرحمن الأمن الوقائي

ملازم2 خالد سليمان فرحان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 ياسر سامي نمر قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 مالك جهاد محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 سليم محمد سليم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 عاطف نمر عبدالهادي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 فادي طه علي قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 امجد محمود عقله قيادة مجموعة الفرسان

ملازم2 هاشم محمد سلامه إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2 علاء نبيل حسن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 صالح عبدالكريم يوسف ديوان الأمن العام

ملازم2 معاذ جميل صالح إدارة الإقامة والحدود

ملازم2 لؤي عقاب محمد قيادة امن إقليم العاصمة

ملازم2 مصطفى سامي سلامه قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 محمد ابراهيم محمد إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر

ملازم1 محمد يوسف علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 حمزه محمود علي إدارة المشتريات

ملازم1 محمد خليل عبدالكريم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 اشرف ممدوح فياض إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 اكثم خليل سليمان إدارة حماية الأسرة

ملازم1 هيثم عبدالمحسن خليل قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 غيث حامد سالم قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 عمار عوض سعود إدارة البحث الجنائي

ملازم1 محمد حسين محمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 اشرف عبدالكريم سليمان قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 فيصل صالح رزق إدارة الدعم اللوجستي / النقل

ملازم1 حسين عبدالرزاق محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد فالح زيتون إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فراس علي هجيج قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 نهاد حمد عبدالكريم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 معاذ محمد سعد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 سليمان سعيد ابراهيم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 جابر ناجي رفاعي قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 بلال سعيد عارف قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 محمد علي قبلان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 محمد احمد علي قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 يوسف علي عوض قيادة أمن إقليم الوسط / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم2 ايمن فارس حامد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 سلمان بركات عبدالله إدارة البحث الجنائي

ملازم2 مروان عطاالله خلف إدارة البحث الجنائي

ملازم2 عصام عقله راشد إدارة البحث الجنائي

ملازم2 محمد فلاح حمدان إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة

ملازم2 محمد عيد سليمان قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 عمران نعيم مقبل الأمن الوقائي

ملازم2 محمد حسن خليفه قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 نصر نايف جميل إدارة المعلومات الجنائية

ملازم2 خالد وليد سليم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 معن موسى عبدالكريم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 نايف كريم محمد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 عايد معطش هليل قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 عاكف هايل فنطول إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 محمد يوسف احمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 سعد قاسم سعد إدارة الدعم اللوجستي / النقل

ملازم2 عبدالله محمود فندي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 عاكف محمود يوسف قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 علي عيسى ابراهيم قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 نواف محمد علي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 عبدالحافظ محمد عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 ابراهيم فالح مطلق قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 عماد مصطفى محمود قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 وضاح عبدالمجيد ناصر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 حمزه علي خالد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 فادي نايف ابراهيم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 بكر عبدالوهاب اكربم إدارة البحث الجنائي

ملازم2 فراس ابراهيم موسى قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 نواف محمد عنبر قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم2 عبدالله نايف عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 حمدي فرج محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 محمد سلمان علي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 خالد عبدالكريم بخيت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 محمد سعود عافي قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 علاء صالح سالم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 نشمي علي خلف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 اسامه شفيق عقله قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 صهيب محمد خير محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 عبدالله رياض علي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 علاء عمر علي الأمن الوقائي

ملازم2 احمد علي عبدالرحمن الأمن الوقائي

ملازم2 خالد سليمان فرحان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 ياسر سامي نمر قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 مالك جهاد محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 سليم محمد سليم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 عاطف نمر عبدالهادي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 فادي طه علي قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 امجد محمود عقله قيادة مجموعة الفرسان

ملازم2 هاشم محمد سلامه إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2 علاء نبيل حسن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 صالح عبدالكريم يوسف ديوان الأمن العام

ملازم2 معاذ جميل صالح إدارة الإقامة والحدود

ملازم2 لؤي عقاب محمد قيادة امن إقليم العاصمة

ملازم2 مصطفى سامي سلامه قيادة أمن إقليم الشمال