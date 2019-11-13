الغرفة المشتركة: نُدير المواجهة بالتوافق والتنسيق وسنُكمل الرد على العدوان

غزة – خدمة قدس برس

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أن المقاومة ستكمل مشوارها في الرد على العدوان والثأر للشهداء، وستلقن العدو الدرس الذي لن ينساه.

وشددت في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تدير المواجهة العسكرية بالتوافق والتنسيق على أعلى المستويات، مؤكدة أن للمقاومة تكتيكاتها وخططها المنضبطة بإطار التوافق والتكامل بين الأجنحة العسكرية؛ سواء في حجم الرد أو جهة تنفيذه أو مستوياته ومداه.

وأكدت على عدم السماح للعدو بالتغول على شعبنا أو إلزام مقاومتنا بقواعد اشتباك لا ترضاها، وأنها لن تقبل بمحاولات الاحتلال العودة إلى سياسة الاغتيالات الجبانة، تحت أي ظرف.

ودعت جمهور الكيان الذي يعيش الآن في الملاجئ لأن يرى نتائج حماقات قيادته السياسية والعسكرية التي تتحمل المسؤولية عن شل الحياة في الكيان وفتح الملاجئ والحياة تحت النار.

ووجهت التحية لشهداء شعبنا الأبرار، وتمنت الشفاء للجرحى والمصابين، والحرية للأسرى والمعتقلين.

وقالت إن المقاومة الفلسطينية لا زالت ولليوم الثاني تواصل الرد على العدوان والجريمة الصهيونية، وتدك مواقع الكيان ومغتصباته وتحيل أمنه هباءً، ثأراً لشهداء المقاومة ولدماء أبناء شعبنا الزكية، وكسراً لعنجهية قيادة العدو الفاشلة، التي تحاول ترميم خيبتها من خلال استهداف شعبنا ومقاومتنا.

هذا وقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة صباح اليوم الأربعاء، في حي التفاح شرقي غزة، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين، بينما استشهد رابع في قصف إسرائيلي وسط المدينة، وآخران شرقي جباليا، بينما استشهد مواطنان بقصف إسرائيلي للقطاع ظهر اليوم.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، إن 3 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وشهيد إلى مستشفى القدس جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تم نقل شهيدان من منطقة عسلية شرقي جباليا.

وأفادت بأن عدد الشهداء قد ارتفع إلى 22؛ منذ فجر أمس الثلاثاء، بالإضافة لإصابة قرابة الـ 70 فلسطينيًا، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وصباح اليوم، استأنف الطيران الحربي الإسرائيلي، غاراته على قطاع غزة بعد توقف دام 6 ساعات متواصلة.

وكانت الغارات الإسرائيلية، قد توقفت عند منتصف الليلة الماضية لقرابة 6 ساعات، حيث كان هدوء حذرًا وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع “بدون طيار”.

واستشهد أمس الثلاثاء، 10 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم القيادي في “سرايا القدس” بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، عقب قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بدأ فجر أمس باغتيال أبو العطا.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، باغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة استهدفت منزله شرقي مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث قصف عدة أهداف فجر وصباح اليوم الأربعاء.