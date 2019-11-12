7 شهداء و45 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

غزة – خدمة قدس برس

أفادت مصادر رسمية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ بدأ فجر اليوم الثلاثاء، بقصف منزل الشهيد القائد بهاء أبو العطا، أدى لاستشهاد 7 مواطنين؛ بينهم سيدة.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن العدوان الإسرائيلي أدى لإصابة 45 فلسطينيًا، واستشهاد 7 آخرين.

وبيّنت في بيان مقتضب أن الشهداء هم: بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عامًا) وزوجته أسماء (39 عامًا)، محمد عطية مصلح حمودة 20 عامًا)، زكي عدنان محمد غنامة (25 عامًا)، إبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس (26 عامًا).

ونوهت إلى أن الشابين عبد الله عوض ساكب البلبيسي (26 عامًا) وعبد السلام رمضان أحمد (28 عامًا)، استشهدا مساء اليوم بغارة إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عدوانا عسكريا في قطاع غزة، باغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده وزوجته (أسماء أبو العطا).

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وردًا على عملية اغتيال “ابو العطا”، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الفلسطينية المحتلة.

وقالت “المحطة الإسرائيلية 12″، إن الجيش رصد إطلاق نحو “190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما تمكّنت منظمة القبة الحديدة من اعتراض حوالي 60 منها”، وفق زعمها.

ونقلت عن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، قوله إنه منذ ساعات الصباح منذ ساعات الصباح وحتى هذه الساعة تم رصد إطلاق ١٩٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه “إسرائيل”.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن اغتيال “أبو العطا”، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضًا عن استشهاد زوجته، بالتزامن مع قصف منزل القيادي في الحركة، أكرم العجوري، في العاصمة السورية دمشق، حيث استشهد أحد أبناءه ومرافقه.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الغارات الإسرائيلية تواصلت على مدار اليوم. مشيرًا في بيان له، إلى أنه تم رصد أكثر من 20 غارة جوية، و10 اعتداءات قصف بالمدفعية.

وأوضح: “استهدفت الغارات أراضٍ زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين ومنزلًا واستراحة بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة”.

وأضاف: “قصفت الطائرات الحربية دراجة نارية غرب بيت لاهيا، وتجمعًا للمواطنين قرب القرية البدوية شمال غزة”.

واستطرد: “أعلن الاحتلال إغلاق معابر بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم، ومنع نزول الصيادين للبحر”.