سرايا القدس تقصف تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ.. وفصائل المقاومة تعلن الاستنفار

قصفت سرايا القدس وفصائل المقاومة اليوم الثلاثاء، مدينة “تل أبيب” ومستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ ردًا على اغتيال القائد الكبير في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وأفادت وسائل اعلام الاحتلال بان صافرات الانذار دوت بشكل متواصل منذ فجر اليوم في مستوطنات غلاف غزة ومدينة تل أبيب ويافا المحتلة.

فيما أكدت سرايا القدس في بيان لها، أن الرد على اغتيال القائد أبو العطا لن يكون محدود وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت فصائل المقاومة في غزة وعلى رأسها سرايا القدس الاستنفار العام في عناصرها، ردًا على اغتيال القائد بهاء أبو العطا.

من جانبه، ذكر مراسل “قدس برس” في غزة إن عدة رشقات صاروخية قد انطلقت صباح اليوم، من قطاع غزة وسقطت في مستوطنات غلاف غزة وبعضها داخل المدن الإسرائيلية في العمق الإسرائيلي.

ودوّت صفارات الانذار في مستوطنة “سيدروت” و”زكيم” جنوبي عسقلان و”الخضيرة” و”كرميه” المحاذية للقطاع.

من جانبها، ذكرت الإذاعة العبرية أن صافرات الانذار انطلقت قبل قليل في منطقة مدينة تل ابيب و”ريشون لتسيون” و”حولون” المجاورة لها. وينذر إطلاق صافرات الإنذار بإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاهها.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، رفع حالة التأهب وتعزيز قواته في محيط قطاع غزة وذلك عقب اغتياله القيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا باستهداف منزله فجرا شرقي مدينة غزة.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم أن “الجيش عزز قواته وأنه على جهوزية لعدة سيناريوهات هجومية ودفاعية”.

ودعا الجيش المستوطنين في المنطقة المحيطة بالقطاع إلى الاستماع للتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم إغلاق عدة طرق بمستوطنات الغلاف أمام حركة السير وعدة أماكن امام الزوار، كما تم إيقاف حركة القطارات بين مدينة عسقلان ومستوطنة “سديروت”.

وبيّنت أنه تم أيضا تعطيل الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في مدن الجنوب الرئيسية بما في ذلك بئر السبع وعسقلان.

وأشارت إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابنيت”، سيعقد اجتماعا له في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي (7.00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة التطورات.