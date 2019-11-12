خلال جنازة الشهيد أبو العطا.. البطش يتوعد نتنياهو بدفع الثمن/ فيديو

شيّعت جماهير غفيرة من مدينة غزة صباح يوم الثلاثاء، جثمان الشهيد القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد “بهاء أبو العطا” وزوجته.

وشارك المئات من جماهير غزة، في تشييع جثمان “أبو العطا” الذي اسشتهد اثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي واغتياله في منطقة حي الشجاعية وسط قطاع غزة، حيثُ استشهد برفقة زوجته وأصيب أربعة من ابناءه وفتاة من عائلة حلس.

وقررت سرايا القدس، دفن جثمان القيادي فيها، في الصباح بدلاً من ظهر الثلاثاء، وذلك تمهيداً للرد على اغتياله.

وخلال مراسم التشييع، اكد القيادي في ​حركة الجهاد الاسلامي​ ​خالد البطش​ ان “رئيس الوزراء ال​اسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ سيدفع الثمن غاليا بعد اغتيال القائد بهاء أبو العطا”، مشددا على ان “لا خيار أمام ​حركة الجهاد الإسلامي​ سوى المواجهة بعد اغتيال أبو العطا”.

وقال البطش ان “​سرايا القدس​ ليست وحدها بل معها كل ​الفصائل الفلسطينية​ في خندق المواجهة مع اسرائيل”.

وأضاف: ستبقى معركتنا مع الاحتلال مفتوحة على كل الاحتمالات ولن نسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك.