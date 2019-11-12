بعدما حاول طفل الانتحار.. الأمن العام يدعو  الاهل لمراقبة اطفالهم

عمان 12 تشرين الثاني (بترا) – دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المواطنين لمتابعة الأطفال ومراقبتهم عند مشاهدتهم للتلفاز أو استخدامهم للانترنت او ممارستهم للألعاب الإلكترونية.

وقال الناطق الاعلامي في بيان، ان تحذير الأمن العام يأتي بعد تسجيل عدد من الحالات لأطفال وأحداث عرضوا حياتهم للخطر بسبب متابعتهم وتقليدهم ما يشاهدوه عبر التلفاز او عبر مواقع الانترنت او بسبب ممارستهم لألعاب إلكترونية تشجع على العنف، وكان آخرها محاولة احد الأطفال والذي يبلغ من العمر تسع سنوات الانتحار شنقاً بعد تقليده لما يشاهده من مقاطع إعدام عبر التلفاز وأسعف للمستشفى وهو قيد العلاج.

وطالب الناطق الإعلامي، المواطنين باخذ ذلك التحذير على محمل الجد وعدم الاستهانة به ومباشرة مراقبة أطفالهم باستمرار وتنظيم مشاهدتهم للتلفاز او دخولهم لمواقع الانترنت ومتابعة الألعاب الإلكترونية التي يلعبها أطفالهم والتأكد من عدم احتوائها على مواد تشجع على العنف بجميع أشكاله.

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