احباط تهريب حبوب مخدرة أخفيت داخل عبوات من مادة القهوة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول محاولة احد الأشخاص تهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى إحدى دول الجوار عبر إخفائها داخل احد الطرود البريدية حيث باشر فريق تحقيقي من الإدارة متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد مكان الطرد وضبطه .

وأضاف الناطق الإعلامي ان المحققين ومن خلال متابعة تلك المعلومات تمكنوا من تحديد الشخص المشتبه به وهو من جنسية عربية وتحديد مكان الطرد في محافظة الزرقاء، حيث تم التحرك للمكان وضبطه ووبتفتشيه عثر داخله على خمسة الاف حبة مخدرة أخفيت داخل عبوات من مادة القهوة ، والقي القبض بعد ذلك على الشخص المتورط في القضية وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة .