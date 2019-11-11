وفاتان واصابتان بجراح في حادثي سير في عمان واربد

لقيت طفلة تبلغ من العمر (8 اعوام) مصرعها وأصيبت شقيقتها بجروح في الجسم، إثر حادث دهس جراء تصادم وقع اليوم الاثنين، بين أربع مركبات بمنطقة طبربور في محافظة العاصمة، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، في بيان، ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، ونقلها وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، ووصفت حالة الإصابة بالمتوسطة.

كما قضى شخص وأصيب آخر برضوض متوسطة اليوم الاثنين، إثر حادث تدهور مركبة على طريق اربد/عمان، بالقرب من جامعة اربد الأهلية، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الاسعاف في مديرية دفاع مدني إنقاذ وإسناد الشمال قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، وتم نقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس.