مؤسسة الغذاء تضبط 50 تنكة زيت زيتون مغشوش في إربد

ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء في إربد، اليوم الاثنين ، بالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة 50 تنكة زيت زيتون مغشوشة في مدينة اربد.

وبحسب مصدر في المؤسسة، فقد تم ضبط التاجر بالجرم المشهود بعد اعداد كمين له وقيامه ببيع زيت مغشوش لاحد المواطنين.

واكد المصدر انه وبعد فحص كميات الزيت المضبوطة تبين ان الزيت مخلوط بمواد اخرى، حيث تم التحفظ على الكميات وسيصار الى اتلافها بالطرق القانونية.

وأشار الى انه تم تحويل هذا التاجر الى الجهات القضائية المختصة، مبينا ان الحملات مستمرة لضبط المتلاعبين في زيت الزيتون،اضافة الى ان الحملة بختم تنكات زيت الزيتون باختام حريرية مستمرة.