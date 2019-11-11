عيد ميلاد الشحرورة صباح.. ابرز أيقونات الفن اللبناني

تعتبر المطربة صباح واحدة من ابرز أيقونات الفن اللبناني إلى جانب فيروز ووديع الصافي، أطلق عليها الشاعر المصري صالح جودت، اسم (صباح)، لأن وجهها كان مشرقًا كنور الصباح، تركت خلفها إرثا فنيا كبيرا، خلدها كأسطورة فنية على مر السنوات، واحتفالًا بذكرى ميلادها “البوابة نيوز” ترصد عددا من محطاتها المهمة.

ولدت جانيت جرجس فغالي، والتي غيرت اسمها لاحقا إلى (صباح)، في 10 نوفمبر 1927 بقرية بعبدا اللبنانية، عشقت الفن منذ نعومة أظافرها، والبداية كانت حين قررت المدرسة تقديم مسرحية «الأميرة هند»، ورشحت الراهبة المسئولة صباح لأداء دور البطولة فيها، حيث لاقت إشادات من المقربين منها وقتها، ما شجعها على الاستمرار رغم تحفظ والدها.

استطاعت صباح أن تلفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر والتي كانت تعمل في القاهرة في ذلك التوقيت، ورشحتها للعمل بأحد مشاريعها السينمائية الجديدة، وكلفت الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وكان عمرها وقتها نحو 18 عاما ويقال إن السنباطي لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء لأن صوتها الجبلي كان ما زال معتادًا على الأغاني البلدية المتسمة بالطابع الفلكلوري الخاص بلبنان وسوريا.

شاركت صباح في العديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية على مدى أكثر من 4 عقود وامتلكت رصيدًا ضخما تجاوز 93 عملا فنيا، هذا بالإضافة إلى رصيدها الغنائي الذي يقدر بنحو 128 أغنية تقريبًا.

تعددت زيجات الفنانة صباح والبالغ عددها 7، حيث تزوجت في البداية من نجيب شماس، ثم خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها، ثم تزوجت من أنور منسي، والمذيع المصري أحمد فراج وقضت معه ثلاث سنوات، ثم من الفنان رشدي أباظة وقضت معه خمسة أشهر، والفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا، والنائب يوسف حمود، وقضت معه سنتين، والفنان وسيم طبارة وقضت معه أربع سنوات، وكان آخر أزواجها الفنان فادي لبنان وقضت معه 17 سنة.

توفيت فجر الأربعاء 26 نوفمبر عام 2014 في مقر إقامتها عن عمر ناهز 87 عامًا، وكانت قد أوصت قبل موتها بأنها تريد أن تشيع جنازتها على أنغام أغانيها، وهذا ما تم تنفيذه حيث إن جنازتها امتلأت بأغانيها والرقصات الشعبية.

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