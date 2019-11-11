الملك يزور الباقورة اليوم ويعلن ان سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار

قال جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين عبر موقع تويتر، إن “سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار”.

تغريدة الملك، جاءت بعد زيارته برفقة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، منطقة الباقورة التي تسلّمها الأردن مع منطقة الغمر جنوبي الأردن، أمس الأحد.

وكان في استقبال الملك لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الشمالية فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات جلالة القائد الأعلى، وجاهزيتهم للدفاع عن ثرى الوطن بالمهج والأرواح.