الصرايره يرعى انطلاقة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية

تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الاسبق رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية ، السيد جمال الصرارية ، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية والتصنيع وهندسة النظم ، الذي نظمته شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين الاردنيين بالتعاون مع الجامعة الالمانية الاردنية وجمعية المهندسين الصناعيين خلال الفترة 11-12 تشرين الثاني في فندق حياة عمان

وقال السيد جمال الصرايرة ان نقابة المهندسين كبرى النقايات المهنية والتي تتميز بالرياده دوما من خلال دعم الوطن بالطاقات البشرية التي تتميز بالكفاءه من خلال العطاء لخدمة اردننا الحبيب وما هذا المؤتمر الا جزءا من التطوير للمهندسين وتزويدهم بكل ما هو جديد في علوم الهندسة وابحاثها وتعزيزا لهم ورفع الكفاءه لديهم .

واكد رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية ان شركة البوتاس العربية هي من الشركات الرائده في الاردن وتتمتع بالشراكة مع كافه المجتمعات المحلية وتتميز علاقة الشركة مع المهندس الاردني بعلاقه وثيقه .

واشار الى ان دور المهندس الاردني في شركة البوتاس العربية لا يقتصر على المهندسين المعينين بها فقط بل يبتدئ من طلبة الجامعات وهم على مقاعد الدراسة وتأهيلهم عمليا ونظريا من خلال نظام تدريب المهندسين المتميزين لدى شركة البوتاس العربية كما يناط بهم عمل تطبيقي خلال فترة التدريب ليساهموا بدور فاعل كما ان شركة البوتاس العربية قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية تدريب مع نقابة المهندسين للمهندسين حديثي التخرج من خلال رفع عدد المهندسين الى سبعين مهندس سنويا .

ويهدف المؤتمر الى اثراء المخزون المعرفي ورفع مستوى الوعي العام الذي يرتبط بأحدث التطورات والمستجدات في مجالات وتطبيقات الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع وهندسة النظم، اضافه الى تمتين اواصر الشراكة بين القطاع الخدمي من جهة والاكاديميا من جهة اخرى .

ويناقش المؤتمر خمسين ورقه علميه (نظرية وتطبيقية ) وبمشاركة ثلاثمئة وخمسين مهندسا وباحثا ومهتما من الاردن ، والامارات ، قطر ، لبنان، العراق، تركيا، المانيا، كندا، بريطانيا، الولايات المتحدة الامريكية، حيث تتوزع اوراق المؤتمر على مسارات عدة هي ادارة العمليات، ادارة الجودة، بحوث العمليات، سلسلة التزويد واللوجستيات، الثورة الصناعية، الرابعة والريادة ،انظمة التصنيع، الانظمة الخدمية وادارة الاعمال والتعليم الهندسي .

وتم دعوة ثلاثة متحدثين رئيسيين لطرح اخر المستجدات العلمية والحلول في المجالات “ادارة الجودة والابداع: التحول نحو التصنيع الرقمي” و”نمذجة اللوجستيات الانسانية ” لاثراء المؤتمر

وسيتم تنظيم ورشتي عمل في موضوعي “ادارة الافكار في ادارة الجودة” و”تخطيط وتطوير المستودعات ” من اجل المساهمة في تطوير الكفاءات والقدرات في القطاع الهندسي ذي الصلة بالمؤتمر .

ولطلبة الجامعات ،سيحتوي المؤتمر على مسابقة عرض أفضل مشروع تخرج ذي صلة بمواضيع المؤتمر تم انجازه في الجامعات الاردنية كما ينظم المؤتمر ورشة حوارية حول “دور الهندسة الصناعية في الابداع : الحالة يتحدث فيها مجموعه من ذوي الاختصاص والعلاقة الاردنية

ومن المتأمل ان يتمخض المؤتمر عن عدة توصيات ونتائج ايجابية باعتباره مجمعا علميا يعزز التطور في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع وهندسة النظم ويأتي المؤتمر بدعم من شركة البوتاس العربية ،بنك الصفوة الاسلامي ، وصفاة البترول الاردنية ,غرفة صناعة عمان وشركة امنية.

وفي نهاية حفل الافتتاح تجول رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية في اقسام المعرض والذي نظمته نقابة المهندسين والذي ظم جناحا خاصا للمنتجات شركة البوتاس العربية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة