إحباط محاولة احتيال بمبلغ مليون دينار والقبض على احد المتورطين

أحبط العاملون في إدارة البحث الجنائي، محاولة ثلاثة اشخاص الاحتيال على مواطن بمبلغ مليون دينار، والقت القبض على أحد المتورطين في لواء الرمثا، بحسب مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، ان معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي حول نية عدد من الأشخاص الاحتيال على مواطن عن طريق إيهامه أن بحوزتهم مبلغ 2 مليون دولار للبيع باقل من سعر السوق مقابل مليون دينار، حيث بوشرت التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات والقاء القبض على احد المتورطين.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات تم التأكد من المعلومات وموعد اتمام عملية البيع وهوية الاشخاص المتورطين حيث تم مداهمة المكان واحبطت عملية البيع، والقي القبض على احد الاشخاص المتورطين، مشيرا إلى أن البحث جار عن اثنين اخرين احدهما مطلوب وبحقه 12 طلبا، والاخر بحقه 4 طلبات في قضايا احتيال وسرقات وما زال التحقيق جاريا.