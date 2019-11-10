تركيا تطلب من الإنتربول مساعدتها في اعتقال محمد دحلان بتهة التورط في الانقلاب الفاشل على نظام اردوغان
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نص نايف.. نص الغياب : وداعية باكية “لابي نظير” بدموع قلم رفيق عمره اسماعيل أبو البندورة

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