تعزية الجيوسي برفيق دربه الزغول

الأخ الأستاذ فهد الريماوي ( أبو المظفر ) / حفظه الله

رئيس تحرير جريدة وموقع المجد

بلغني للتو ببالغ الحزن وفاة الزميل الأخ ساطع الزغول يرحمه الله

لقد عاش الزميل الزغول المناضل بقلمه في الظل ، لم يبع قناعاته القومية وبقي صامداً ، رغم شظف العيش ، لم يأخذ بحال فرصته في الحياة ، ولم يشكو حاله لأحد ، وكان نعم الوفي للمجد الوفية بدورها لمواقفها القومية العروبية الناصرية ..

للفقيد بحق ساطع الزغول الرحمة والمغفرة إن شاء الله

ولأسرته الصغيرة وعشيرته وأهله وذويه وللمجد الغالية حسن العزاء

إنا لله وإنا لله راجعون

محمد شريف الجيوسي