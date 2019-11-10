طالب علناً باغتصاب النفط السعودي والسوري والعراقي.. ترامب يجسّد اوقح واقبح درجات الرأسمالية الغربية/ فيديو
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جرينتش+2 12:26
بعد 69 عاما تعود الباقورة وبعد 52 عاما تعود الغمر لاحضان الوطن الاردني

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